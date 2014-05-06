Хорошо помню конец своего первого урока в языковой школе в Паттайе. «В следующий раз будет тест на все гласные и согласные», — объявила учительница Нэн. Их всего ничего – 86. И каждая буква имеет название, которое состоит из 2-3 слов. Так что моей первой мыслью было «Нет, прогуляю тест, не хочу позориться». А второй: «Блин, я что, заплатила деньги, чтобы бояться каких-то тестов?»

И это была правильная мысль. Потому что, как оказалось, тестам в нашей языковой школе особого значения не придают. Кажется, что они просто не верят, что мы сможем сносно выучить тайский язык. Учительница во время теста постоянно раздает подсказки, а потом даже работы не собирает – все молодцы, всем спасибо!

Это было только начало разочарования в тайской студенческой визе.

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Минус 1. Неэффективные уроки английского

Потом разочарование пришло из группы английского языка, в которой занимается Женя.

Во-первых, учитель в нашей языковой школе в Паттайе – ливерпулец с адским акцентом (мой репетитор по английскому Келли призналась, что остальные британцы посмеиваются над ливерпульцами из-за этого акцента).

Во-вторых, он никогда не поправляет, если ты делаешь ошибки.

В-третьих, грамматику он не объясняет в принципе. Однажды Женя попросил его об этом, и он чуть под стол не залез от страха. Потом пробормотал что-то по-ливерпульски и сделал вид, что этого разговора не было.

В-четвертых, нет учебника. То есть он был, но потом они его прошли, а следующий так и не появился! Вместо него появились какие-то распечатки с переводом на польский язык. В-четвертых, схема урока в школе очень неэффективна: они идет по принципу «Читаем по очереди новые выражения и примеры». Как в пятом классе.

Минус 2. Не приспособленный к повседневности тайский

С моей же стороны недовольство заключается в том, что в группе тайского языка, куда я хожу, первые четыре месяца произношению уделялось минимальное внимание. И это очень зря! Потому что тайский – тональный язык. Это значит, что если ты неправильным тоном произнес слово «маа», то ты сказал не «Я приехал из России», а «Я – собака из России» или «Я – лошадь из России»! Смешно, да?

Или если парень хочет сделать тайской девушке комплимент и говорит по-тайски «Ты красивая», на самом деле он может сказать «Ты – неудачница», потому что слово «суай» при разных тонах значит «красивый» или «неудачливый», «невезучий». И таких примеров – вагон. Понимаете, почему мне не нравилось, что нас не учили в языковой школе правильному произношению?

Сейчас, правда, у нас новая учительница и она правильной постановке тонов уделяет максимум внимания, растягивая на шпагат наши речевые аппараты. Но зато начали работу над новым учебником, а лексика там абсолютно не приспособлена к повседневной жизни, ничего дельного.

Минус 3. Тайм-менеджмент: пять разорванных дней в неделю

Второй момент – тяжело вписать занятия в языковой школе в свой рабочий график. У меня уроки по вторникам и четвергам, а у Жени – в понедельник, среду и пятницу. Идут они по два часа. С дорогой и сборами занимает три. Занятия прямо в середине дня, а следовательно, день разрывается, не получается спланировать дела по-нормальному. Для Жени это особенно неудобно, так как он возит меня в школу на байке (теперь уже – на нашем собственном!), у него получается пять «разорванных» дней в неделю.

Нам, как и всем, хочется иметь два выходных в неделю, но дни с учебой выходными быть не могут. Потому что выходной – это куда-нибудь поехать или просто расслабляться — например, на тайском массаже. А у меня еще и английский по скайпу именно в эти дни. Вот и получается: два дня в неделю на выходные, два или три – на языковую школу, и в итоге – три дня на работу? Маловато будет. Особенно с учетом того, что во всех своих делах мы новички и работать нам нужно очень много.

Минус 4. Финансы: реальная цена студенческой визы в Тайланд

Каждые три месяца нужно ходить в Immigration офис в Паттайе и продлевать свою студенческую визу. Стоит это 1900 бат с человека.

Кроме того, если мы хотим выехать за пределы Таиланда, нужно оплачивать re-entry, чтобы наша учебная виза оставалась действующей. Если мы со студенческой визой (также это распространяется на рабочую тайскую визу) поедем в другую страну, не сделав предварительно ри-ентри, виза аннулируется! Стоит re-entry 1000 бат с человека.

Для кого-то это может и не важно, но мы всегда хотели не просто жить в Таиланде, но и путешествовать по соседним странам. Хотя бы три раза в год. В этом году мы выезжали один раз – в Сингапур и на Бали. При таком раскладе получаются следующие расходы в год на человека: 22 000 бат (обучение) + 7600 бат (4 раза продление) + 3000 бат (3 выезда за границу) = 32 600 бат. Почти 66 000 в год на двоих.

И что в итоге мы получаем на эти деньги?

1. Невысокие стандарты обучения.

2. Разрывы рабочего графика, неудобство планирования дел.

3. Дополнительные траты в виде 44 000 в год на двоих (стоимость самого обучения).

4. Отсутствие гибкости в планировании путешествий вне Таиланда.

Ну и под конец статьи традиционно позитивная нота.

Плюсы студенческой визы в Тайланде

1. Тайскому меня все-таки немного научили.

2. Встречаемся и знакомимся с новыми людьми.

3. Обучение тайскому идет на английском, а это реально круто!

4. Нет необходимости выезжать за пределы страны, чтобы продлевать визу – но для нас это относительный плюс.

Вот как-то так! Такова изнанка наших студенческих виз в Тайланде. Пока не решили, будем ли их продлевать в конце года. А вы что посоветуете?

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