Хорошо помню конец своего первого урока в языковой школе в Паттайе. «В следующий раз будет тест на все гласные и согласные», — объявила учительница Нэн. Их всего ничего – 86. И каждая буква имеет название, которое состоит из 2-3 слов. Так что моей первой мыслью было «Нет, прогуляю тест, не хочу позориться». А второй: «Блин, я что, заплатила деньги, чтобы бояться каких-то тестов?»
И это была правильная мысль. Потому что, как оказалось, тестам в нашей языковой школе особого значения не придают. Кажется, что они просто не верят, что мы сможем сносно выучить тайский язык. Учительница во время теста постоянно раздает подсказки, а потом даже работы не собирает – все молодцы, всем спасибо!
Это было только начало разочарования в тайской студенческой визе.
Минус 1. Неэффективные уроки английского
Потом разочарование пришло из группы английского языка, в которой занимается Женя.
Во-первых, учитель в нашей языковой школе в Паттайе – ливерпулец с адским акцентом (мой репетитор по английскому Келли призналась, что остальные британцы посмеиваются над ливерпульцами из-за этого акцента).
Во-вторых, он никогда не поправляет, если ты делаешь ошибки.
В-третьих, грамматику он не объясняет в принципе. Однажды Женя попросил его об этом, и он чуть под стол не залез от страха. Потом пробормотал что-то по-ливерпульски и сделал вид, что этого разговора не было.
В-четвертых, нет учебника. То есть он был, но потом они его прошли, а следующий так и не появился! Вместо него появились какие-то распечатки с переводом на польский язык. В-четвертых, схема урока в школе очень неэффективна: они идет по принципу «Читаем по очереди новые выражения и примеры». Как в пятом классе.
Минус 2. Не приспособленный к повседневности тайский
С моей же стороны недовольство заключается в том, что в группе тайского языка, куда я хожу, первые четыре месяца произношению уделялось минимальное внимание. И это очень зря! Потому что тайский – тональный язык. Это значит, что если ты неправильным тоном произнес слово «маа», то ты сказал не «Я приехал из России», а «Я – собака из России» или «Я – лошадь из России»! Смешно, да?
Или если парень хочет сделать тайской девушке комплимент и говорит по-тайски «Ты красивая», на самом деле он может сказать «Ты – неудачница», потому что слово «суай» при разных тонах значит «красивый» или «неудачливый», «невезучий». И таких примеров – вагон. Понимаете, почему мне не нравилось, что нас не учили в языковой школе правильному произношению?
Сейчас, правда, у нас новая учительница и она правильной постановке тонов уделяет максимум внимания, растягивая на шпагат наши речевые аппараты. Но зато начали работу над новым учебником, а лексика там абсолютно не приспособлена к повседневной жизни, ничего дельного.
Минус 3. Тайм-менеджмент: пять разорванных дней в неделю
Второй момент – тяжело вписать занятия в языковой школе в свой рабочий график. У меня уроки по вторникам и четвергам, а у Жени – в понедельник, среду и пятницу. Идут они по два часа. С дорогой и сборами занимает три. Занятия прямо в середине дня, а следовательно, день разрывается, не получается спланировать дела по-нормальному. Для Жени это особенно неудобно, так как он возит меня в школу на байке (теперь уже – на нашем собственном!), у него получается пять «разорванных» дней в неделю.
Нам, как и всем, хочется иметь два выходных в неделю, но дни с учебой выходными быть не могут. Потому что выходной – это куда-нибудь поехать или просто расслабляться — например, на тайском массаже. А у меня еще и английский по скайпу именно в эти дни. Вот и получается: два дня в неделю на выходные, два или три – на языковую школу, и в итоге – три дня на работу? Маловато будет. Особенно с учетом того, что во всех своих делах мы новички и работать нам нужно очень много.
Минус 4. Финансы: реальная цена студенческой визы в Тайланд
Каждые три месяца нужно ходить в Immigration офис в Паттайе и продлевать свою студенческую визу. Стоит это 1900 бат с человека.
Кроме того, если мы хотим выехать за пределы Таиланда, нужно оплачивать re-entry, чтобы наша учебная виза оставалась действующей. Если мы со студенческой визой (также это распространяется на рабочую тайскую визу) поедем в другую страну, не сделав предварительно ри-ентри, виза аннулируется! Стоит re-entry 1000 бат с человека.
Для кого-то это может и не важно, но мы всегда хотели не просто жить в Таиланде, но и путешествовать по соседним странам. Хотя бы три раза в год. В этом году мы выезжали один раз – в Сингапур и на Бали. При таком раскладе получаются следующие расходы в год на человека: 22 000 бат (обучение) + 7600 бат (4 раза продление) + 3000 бат (3 выезда за границу) = 32 600 бат. Почти 66 000 в год на двоих.
И что в итоге мы получаем на эти деньги?
1. Невысокие стандарты обучения.
2. Разрывы рабочего графика, неудобство планирования дел.
3. Дополнительные траты в виде 44 000 в год на двоих (стоимость самого обучения).
4. Отсутствие гибкости в планировании путешествий вне Таиланда.
Ну и под конец статьи традиционно позитивная нота.
Плюсы студенческой визы в Тайланде
1. Тайскому меня все-таки немного научили.
2. Встречаемся и знакомимся с новыми людьми.
3. Обучение тайскому идет на английском, а это реально круто!
4. Нет необходимости выезжать за пределы страны, чтобы продлевать визу – но для нас это относительный плюс.
Вот как-то так! Такова изнанка наших студенческих виз в Тайланде. Пока не решили, будем ли их продлевать в конце года. А вы что посоветуете?
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Я поделюсь своим опытом со студенческими визами. Живу и учусь на Самуи. После первой туристической визы вернулась в Россию. Заехала снова с 30-дневным штампом на Самуи и поехала за студенческой визой в Малайзию с Гербертом, HD VISA. Учусь в Mind your language (сейчас она называется Speak now language). Раньше, насколько я знаю, были правила, что ты можешь учить английский 3 года, а потом тайский 2 года. Первый год обучения английскому стоил 60000 бат (не знаю, почему во многих блогах и форумах пишут про 25-35 тыс бат). И это если внести всю сумму сразу. Если с рассрочкой, то будет дороже. Курс на 400 часов (2 часа 4 раза в неделю). Для получения визы нужен курс именно 400 часов. Заканчивается мой первый год английского курса в прошлом сентябре, и в Таиланде меняется закон. Теперь ты можешь учить 1 язык только 1 год и получить визу на тот же срок. Тайский — вообще 8 месяцев. После этого ты сдаёшь экзамен и можешь получить еще одну визу на тайский на 6 месяцев. И все. На этом твоя история со студенческими визами заканчивается. 8 месяцев изучения тайского стоит 40000 бат. Т.е. получается, сейчас по студенческими визам можно жить 26 месяцев (20, если не сдашь экзамен). 90-дневный report в иммиграционном офисе на Самуи стоит 3000 бат, а не 1900. 1900 — только для туристической визы. Я в прошлом году выезжала из Таиланда по re-entry на неделю в период до свего 90-дневного репорта. Выезжать больше, чем на 2 недели нельзя, потому что обратно в страну могут просто не пустить. Так отправляли из страны нескольких студентов.
Здравствуйте, Ксения! Огромное вам спасибо за столь полезный и информативный комментарий! Для многих читателей, принимающих решение о студенческой визе, цифры, которые вы приводите, — неоценимая помощь. Свою статью про минусы я писала давно, и в нашей жизни это как раз и был переломный момент. Когда мы учились, в Таиланде тоже поменялся закон: ранее мы могли продлевать визу 4 раза и находиться 1 год и 3 месяца, после изменений — только 3 раза и находиться 1 год. После чего выезжать.
Стоимость студенческой визы в Таиланде, если сложить все сопутствующие расходы, да еще и умножить на два, если в семье два человека, получается весьма не гуманной.
Что вы сейчас делаете, продолжаете ли обучение?
Ольга, да, с прошлого сентября я переключилась на изучение тайского. Мне повезло со школой, все отлично и в плане организации и обучения. Это Mind your language на Самуи. Но c ужесточением правил по ED визам, пошел отток студентов (и в нашей школе тоже). Многие школы вообще позакрывались. А сейчас вот вообще режим самоизоляции :/
Здравствуйте! Спасибо за много полезной информации! Немного не поняла с учебными визами. Лучше получить учебную визу в России или же въехать по туристической и уже на месте оформлять учебную? Так наверно и можно на месте школы повыбирать? Народ пишет про проблемы с продлением каждые 1-3 месяца, но ученическая же на год выдается? Или даже если выдали на год, нужно продлять каждые три месяца? Спасибо!
Здравствуйте, Жанна! Въехать в Таиланд можно и по туристической визе, и по штампу — как вам удобнее. К школам присмотреться можно заранее, а уже на месте зайти в них, посмотреть всё своими глазами, пообщаться с ученикам и персоналом. В некоторых школах есть бесплатные пробные уроки. Когда вы определитесь со школой, вы сообщаете им свое согласие учиться, после чего школа готовит документы, с которыми вы отправитесь в Иммигрейшн офис оформлять учебную визу. Учебные курсы рассчитаны на год, плюс-минус, и оплачиваете вы всю сумму за год перед обучением. Но продлевать нужно каждые три месяца, совершенно верно.
Как ученик одной из школ попробую ответить на эти вопросы, хоть уже прошло 4 месяца с момента постановки )))
Учебную визу получить из России весьма непросто. Вам надо будет предоставить копию чанота от собственника помещения, где вы будете проживать. Из школы нужны будут подтверждающие документы. То есть школа должна быть аккредитована в Министерстве Образования. Скорее всего, школа будет готова к диалогу только после внесения предоплаты. Проделать все это из России, не имея «подвязок» в Королевстве, вряд ли получится. Поэтому можете въехать по турвизе (2+1 месяца) или даже по штампу на 30 дней.
Школы можно повыбирать на месте, но лучше всего повыбирать через интернет еще до вылета. Определитесь, что именно от школы вам надо и почитайте отзывы.
Ученическая виза дается на 3 месяца. И три раза вы можете ее продлевать, каждый раз посещая иммиграционную службу. И в каждый из этих раз вам могут отказать в продлении. Соответственно, вопрос про «даже если выдали на год» можно снимать.
Добрый день! К сожалению, не знаю, как вас зовут 🙂 Спасибо за исчерпывающий комментарий и что нашли на него время! У нас точно такая же информация, все полностью подтверждаем своим опытом.
Добрый день! Благодарю за такие подробные и информативные материалы. Подскажите ,пожалуйста, как изменилась ситуация с визами в 2019г. Какой вариант выбрать при желании купить квартиру, проживать в Таиланде и путешествовать.
Добрый день! Спасибо большое за добрые слова, мы стараемся)) На мой взгляд, оптимальным вариантом в таком случае остается учебная виза.
Начиная с 2016 начались сложности со сдачей экзамена по тайскому языку, могут дать газету и попросить прочитать. Я полтора года тайский учил — говорить легко, а читать и писать намного труднее. Чтобы говорить — не надо знать алфавит и все эти группы слогов. Буквы мы только через полгода начали изучать )
Если кто собирается на Пхукет — вот хорошая информация на русском языке: ru.lang-school.com/uchebnaya-studencheskaya-dolgosrochnaya-viza-v-tailand-usloviya-cena-sroki/
В этой школе даже есть русскоговорящий препод — такого на Пхукете не встречал ))
Мы с женой там три года делали визы — такого сервиса в России не встретишь! Помощь от и до, в иммиграционное бюро с нами всегда тайская девушка ходила и решала все вопросы с тайцами. Короче практически за руку везде провели. Мы только подписи ставили и платили где надо )
Спасибо за информацию, интересный у вас проект. Но неужели с визами так сложно. Я читал что существуют конторы которые могут решить этот вопрос даже без обучения и выезда в Лаос за определенную сумму. Так ли это? Тай же коррумпированая страна все же.
Алексей, добрый день. Спасибо за добрые слова! Да, мы тоже об этом где-то что-то слышали. Но с подобными конторами ни мы, ни наши знакомые не связывались, поэтому подробной информацией не владеем.
Да, с приходом к власти военного правительства с визами все стало намного сложнее.
Студенческие стали тщательно проверяться — увы! С другой стороны, только со студенческой визой можно находиться в стране безвыездно целый год.
Нам пришлось из Паттайи переехать в Хуа Хин в прошлом году и мы были обескуражены стоимостью местных студенческих виз — около 30 тыс бат!! В три раза дороже. В конце концов нашли школу, которая делает визы за 15000 без занятий. Владельцы англичане, одно удовольствие с ними иметь дело — все бумаги готовы в срок, позвонили предупредили, когда идти в Иммигрейшн!
Вот ссылка на них, может кому пригодится: insightenglish-huahin.com/education-visa/
цена указана под Step 1 — виза без курсов.
здравствуйте, Ольга! решили сделать студенческие годовые визы в России. В визовом центре объявили стоимость 11400 на человека при наличии бумаги из школы. Нас двое с супругой и ребенок. утверждают, что нужно делать три визы — на ребенка тоже! Так ли это? И как получить приглашение от школы? и вообще как лучше поступить, если мы хотим уехать на год?
Евгений, добрый день! Я с визовым центром спорить не стану, если вам так сказали, значит, так и нужно делать. Чтобы получить приглашение от школы, вам нужно написать по электронке в школу и попросить их выслать вам соответствующий документ. Как правило, они знают, о чем речь. Возможно, вам легче будет сделать визы уже на месте, большинство ведь так и делает.
Что касается ребенка, то на каком основании ребенок будет находиться целый год в стране без визы? Ни на каком. В таком случае вас могут заставить при выезде оплачивать оверстей (нахождение больше положенного срока, т.е. 30-ти дней) ребенка из расчета 500 бат в сутки. Говорят, правда, что в случае детей таможенники могут закрыть на это глаза, а могут и не закрыть. Так что о визе ребенка вам нужно тоже позаботиться.
Что касается того «как лучше поступить, если мы хотим уехать на год», мой совет — сделать туристическую двукратку в России или в Лаосе, приехать в Тай на 6 месяцев, а потом решить, нужно ли вам вообще оставаться там еще на 6 месяцев. Если решите, что нужно, метнитесь на недельку в Лаос и сделайте себе еще раз двукратку.
Всем, кто собирается в Тайланд на обучение. Не выбирайте языковую школу Pro — language. У данной школы проблемы с иммиграционным офисом. И сейчас, продлевание визы от этой школы только на месяц. В итоге выходит: 22 000 батт (обучение пол-года), 7000 батт (ED виза), только сразу скажу, что входит в эту сумму не понятно, на данный момент тупо вам школа каждый месяц готовит доки и все, и вы сами все делаете и каждый мес вы платите по 1900 (плюс такси и дорога в иммигрейшн, не очень то и близко находится). И в итоге у вас выходит золотая студенческая виза. Ребятам со школы Walen, продлевают на 60 дней, у них проблем нет. (Не сочтите за рекламу школы). Просто с данной проблемой я столкнулась сейчас, в школе говорят все вопросы в иммигрейшн, они решают какую визу дать (но это бред), в иммигрейшн офисе руковдство говорит, все вопросы к школе, это они заявку дают такую. И еще, что просто убило, когда я спросила в визовом отделе руководителя, почему на мес, он засмеялся и сказал, другую школу выбирать надо было.
Мила, добрый день! Так как вы все-таки решили визово-школьную проблему? Или пока в процессе?
Ольга, вечер добрый! Увы нет, проблема не разрешилась. На мой вопрос сегодня, в школе: «А в следующем месяце я так же получу визу на 1 месяц?» На что менеджер ответил: это не в наших силах, это они решают, мы каждый день им звоним (т.е в иммигрейшн офис), решаем ситуацию. Пффф….вообщем как всегда бред несут, лохотронщики.
Я к чему еще у вас оставила комментарий, так как блог читаемый и для тех, кто будет искать информацию про школу, хотелось бы предупредить заранее про школу и что может их ожидать при выборе у них обучения.
Спасибо Вам, Ольга за возможность оставить у вас комментарий.
Мила, сочувствую вам, не очень приятная ситуация. Когда мы учились в своей школе, у нас тоже был сюрприз: произошел военный переворот и стали меняться всякие правила, в том числе и по учебным визам. Нам объявили, что визы заканчиваются такого-то числа и нужно выехать в Лаос, чтобы оформить визу повторно. Получилось так, что у нас 3 месяца из 18 оттяпали, ничего не возместив, разумеется. Мы об этом подробнее писали вот здесь — https://uehali.com/visa-restrictions.html
Очень полезная статья, спасибо. У меня еще такой вопрос, я незнаю английский, в школе и техникуме изучала немецкий, есть ли возможность изучать английский в Таиланде с нулевым знанием? Заранее спасибо))))
Анастасия, добрый день! Да, почти все школы предлагают обучение английскому в том числе на начальном уровне. От себя посоветую вам уточнять в школе, на каком языке будет проходить обучение и говорит ли по-русски преподаватель.
Спасибо, Ольга!)))
Так рада что нашла Ваш сайт! Вы такие молодцы, столько полезной информации! Спасибо Вам огромное!
Если сможете ответьте пожалуйста на вопрос, если я себе сделаю ученическую визу, то какую визу нужно будет делать ребенку 6 лет (мой сын) который будет проживать со мной в Тайланде?
Здравствуйте, Наталия! Спасибо вам на добром слове! По поводу визы. Как нам рассказывали наши знакомые с детьми, дети до 12 лет жили в Тайланде без визы. Но теперь, как вы знаете, визовые условия ужесточаются, поэтому что будет дальше, пока достоверно не знает никто.
Добрый день. Скажите пожалуйста, скольско стоит оформить студенческую визу не выезжая из тайланда?
Мила, здравствуйте! Сами мы ездили за визой в Лаос. А вот наши друзья сделали визу, не выезжая за границу. Вместе со стоимостью обучения в языковой школе это обошлось им в 34000 бат с человека.
Ребята, подскажите, пожалуйста! Действительно ли, что по студенческий визе можно без проблем выезжать из Тая (оплатив, ре-ентри, конечно)? Дело в том, что на сайте у ваших «соседей» девушка утверждает, что первый год по студенческой визе страну покидать нельзя совсем. Для меня это крайне важно, т.к. доки уже подала на студ.визу, но мне необходимо будет каждые полтора месяца ездить. Спасибо!
Мари, мы преспокойно выезжали из Таиланда в течение своего первого года. На сайте мы рассказывали о своих поездках в Сингапур и в Индонезию.
Благодарю! Тогда не буду волноваться.))
Мари, снова добрый день! Я сегодня даже на всякий случай уточнила этот вопрос в школе. Мне подтвердили то, что я вам уже сказала: что, разумеется, вы можете выезжать за пределы Тайланда при наличии студенческой визы — в любое время. Думаю, испорченный телефон мог возникнуть из-за двух моментов. 1) Если вы до выезда не оформляете ри-ентри, то ваша студенческая виза «сгорает». 2) Иногда можно оформить студенческую визу, не выезжая из Таиланда, но за доп. плату. Если смешать эти два момента, то как раз и получится та неправильная информация, которую вы и прочитали.
Большое Вам спасибо за уточнение и за беспокойство! Вы сами еще точно не определились, какую визу будете делать для дальнейшего проживания? Снова студенческую или нет?
Честно сказать, нет! У нас заканчивается виза в феврале, думаю, за это время еще не раз поменяем свое решение. Если захотим учить новый язык, то останемся на студенческой визе. А если захотим побольше путешествовать…))) то на туристической))
Привет!)
Делюсь инфой!
Вам проще будет брать 3-4 двукратки в Лаосе! Потом надо в соседнюю страну ( Комбо, Вьетнам!..затем могут пустить в Тай по новой на двукратки или же заставят ехать в многострадальную, в смысле на Родину!
Умные люди советуют иметь в запасе 2-3 страны для проживания!
Дерзайте!=)
Чок ди крап!
Дин ди тон рап!)
ps. Вы забыли при расчете указать выезд в другую страну за учебной визой (2200 бат).
Здравствуйте! Такое развитие событий теоретически возможно. Для меня учебная виза все-таки представляет ценность еще и в том, что я люблю учить какой-нибудь язык. Просто надо более тщательно подходить к подбору школы, хотя сейчас мне очень нравится, как у нас преподают тайский. Это с английским преподом не повезло.
«Иметь в запасе 2-3 страны для проживания» все-таки больше подходит кочевникам)))
P.S. Да, про расходы на выезд в другую страну вы правильно отметили! Но во-первых, это не обязательно должно быть 2200 бат, а во-вторых, за туристической тоже надо выезжать.
Чок ди ка! )))
Здравствуйте, Евгений! Вообще-то я не любитель всяких там сообществ (в плане общения) и никогда не участвую ни в каких-либо обсуждениях на форумах и т.д., просто являюсь эдаким «потребителем информации»! НО!!! после того, как я прочитала эту вашу статью, меня просто разрывало от эмоций негодования по отношению ко всем этим людям из противоположного лагеря, так как и мне приходилось не раз с этим сталкиваться. Но если все было так просто, я бы и не писала здесь ничего: подобные вещи, лишенные трезвых аргументов, слышала не раз и в свой адрес, а как вам такое!!! Пуляю им всем прямо в спину!!! : Уже тут (!), в Тае, где, казалось бы, у всех должен быть полный Сабай-Сабаевич, они все равно не могут успокоиться!!! Я делаю переводы и мне легче работать ночью, так как я — сова, шеф вообще чудо-человек разрешил все по инету высылать, так нет же, нашлись и тут сотрудники (тоже русские, видимо менталитет так сказывается), которые не унимаются и требуют, чтобы для поддержания рабочего порядка, все находились на своем «законном рабочем месте»! А то как же, я же могу спать сколько угодно, а потом в свое удовольствие на пляже работать! Только вот никто не понимает, что там и компу жара и голова из-за пекла и кучи народа не работает и сети нет)) Так что куда не сбегай, а уроды — они и в Африке уроды — везде найдутся…ну да Будда с ними! А нам остается пожелать только терпения и не тратить на них нервы, но этому меня еще Тайланд не научил))) кстати, я тоже живу в Паттайе, так что, может, судьба еще и сведет! Удачи вам! Если что — пишите на почту, буду рада!)))
Здравствуйте, Мария! Спасибо вам большое за комментарий! Да, эта проблема общая. Но на самом деле, я уже давно не трачу ни на кого нерв, и дело тут вовсе не в сабае. А в том, что теперь, к счастью, я волен ограничивать свой круг общения теми людьми, которых я сам захочу туда пустить. И если раньше мне приходилось общаться и с не самым лучшим типом людей, то теперь в меру своих возможностей я стараюсь их от себя держать подальше.
А вас я прекрасно понимаю: как правило, никого не интересует, кто и сколько делает. Важно, чтобы человек находился на работе от звонка и до звонка. А если нет — то он халявщик, каким бы высоким ни был его КПД. Опять же, зависть…
Похоже, только учебная виза и останется единственным вариантом длительного проживания:
ТАИЛАНД УЖЕСТОЧИТ МИГРАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ
«Безвизовый режим не отменяется, но с 13 августа во въезде будет отказано всем иностранным гражданам, которые до этого уже три раза подряд въезжали в страну и выезжали из нее после истечения срока пребывания»
travel.rbc.ru/news_article/42930
Наверное, вы правы. Но меня в этом сообщении смущают две вещи.
1) Что значит «после истечения срока пребывания?» Если понимать эту фразу буквально, то это означает оверстей. Визаранщики для того и ездят на границу раз в 30 дней, чтобы оверстея не допускать, так что это практически ничего не изменит.
2) Почему об этом заявляет руководитель миграционный службы провинции Ранонг, тов. Иккорн Буссабабордин? Все в своих статьях ссылаются именно на него. А кто он такой вообще, чтобы заявлять подобные вещи? Если бы это говорил министр или другой человек, в чьей компетенции действительно находятся такие вопросы — это было бы другое дело, больше похожее на правду, а не на попытку запугать опостылевших конкретному чиновнику визаранщиков.
Так что я пока советую не расстраиваться и подождать, будут ли какие-то более конкретные шаги со стороны властей. Если будут — то это правда. Если нет — см. второй пункт)))
Есть у вас ещё проблема в перспективе, ездить нужно как можно реже, а то страницы в паспорте кончатся и придётся на месяц возвращаться на родину. Я как-то в самолёте с индусом познакомилась, он мне свой паспорт показал( штампы всех цветов радуги))) сказал, что 5-6 паспортов в год!!!!! А вы не узнавали можно ли получить вид на жительство, грин карту или как это правильно называется, может гражданство?
Елена, добрый день! Ох и красавец индус — это ж надо, 5-6 паспортов в год! ))) Но нет, нам пока такое не грозит, у меня паспорт только что сделан, свободных страниц там хватит на несколько лет! Нет, про тайское гражданство мы не узнавали и про все эти виды на жительство. Пока у нас студенческая виза, а потом либо еще раз ее продлим на 15 месяцев, либо туристической займемся, либо еще что-нибудь будет. Посмотрим)))
Знакомый получал новый загран.паспорт в Бангкоке)
У нас тоже есть такие знакомые) Новый загран можно получить в российском консульстве в разных странах.
Спасибо за статью!!!
А бывают ли отказы в получении, например, туристической визы в Таиланд? А если недвижимость уже в собственности и откзали во въезде, то что тогда?
Леша, привет!! Спасибо за комплимент! Вообще, мы никогда не слышали, чтобы были отказы в получении туристической визы. Проблема может быть другая: если ты подаешь на полгода, а тебе дают только на 3 месяца. Запретить въезжать в Таиланд не могут, потому что это страна безвизовая (для россиян), въехать на 30 дней может каждый.
А что касается недвижимости, то она, кстати, не дает никаких преимуществ! Ни по части виз, ни по части каких-то скидок/льгот.
Запретить въезд в страну может даже конкретный пограничник, если вы ему вдруг чем-то не понравитесь..(
Не надо придумывать новых необоснованных страшилок или транслировать в эфир чужие фантазии. Это что-то из разряда 0,0000001%. Пограничник просто так не может запретить въезд, для этого у него должны быть какие-то основания (непорядок с документами или визой, неадекватность самого выезжающего, нахождение в розыске, наличие штрафов, странные ответы на вопросы и т.д.). Речь идет о состоящих в нормальных отношениях странах, не ведущих военных действий между собой.
К статье про Таиланд данный комментарий не уместен.
Большое спасибо за статью, очень полезно!